Более 460 тонн продукции привезли на финальную ярмарку в Астане
В Астане прошла заключительная сельскохозяйственная ярмарка сезона, где фермеры и переработчики из Акмолинской области представили более 460 тонн свежих продуктов, передает BAQ.KZ. На прилавках — мясо, рыба, молочная продукция, овощи, мёд и колбасы — всего около 50 наименований фермерских товаров.
С раннего утра на столичных площадках выстраивались очереди — астанчане спешили купить домашние продукты напрямую у производителей.
Нашей целью было объединить производителей и покупателей, подарить столице вкус настоящей фермерской продукции и показать, что регион может обеспечивать рынок качественным продовольствием, — отметил представитель акимата Акмолинской области.
Ярмарку сопровождала концертная программа с участием артистов Акмолинской области. Организаторы отметили, что подобные мероприятия не только обеспечивают столицу качественными продуктами, но и укрепляют сотрудничество между регионами и городом.
