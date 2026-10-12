Более 463 тысяч услуг получили люди с инвалидностью через «Әлеумет»

За девять месяцев 2026 года через портал «Әлеумет» люди с инвалидностью получили 463,2 тыс. услуг и средств реабилитации. Через сервис можно самостоятельно выбрать нужный товар или услугу и поставщика, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Больше всего обращений пришлось на технические средства реабилитации – 330,3 тыс. Еще 96,9 тыс. услуг связаны с санаторно-курортным лечением.

Кроме того, через портал получили 27,4 тыс. услуг индивидуального помощника и 8,6 тыс. услуг специалиста жестового языка.

На «Әлеумет» доступны протезно-ортопедические изделия, средства передвижения, сурдо- и тифлотехнические средства, гигиенические товары, а также услуги помощников, сурдопереводчиков и санаторное лечение.

Пользователь может посмотреть предложения разных поставщиков, сравнить характеристики и выбрать подходящий вариант в рамках своей индивидуальной программы реабилитации. Заказ и документы оформляются онлайн с помощью ЭЦП.

За девять месяцев на портале зарегистрировались более 75 тыс. получателей услуг. В системе также размещено свыше 11 тыс. товаров и работают 690 поставщиков технических средств реабилитации.

Для консультаций на портале действует чат-бот Aidana. Тем, кому сложно пользоваться сервисом самостоятельно, помогают специалисты в уголках самообслуживания при местных органах соцзащиты.