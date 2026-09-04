Более 47 тысяч гектаров обработают от грызунов в Алматы
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С 15 сентября по 25 октября 2026 года в Алматы пройдет осенняя сплошная дератизация. Обработку проведут на территориях общего пользования площадью более 47 тыс. гектаров. Специалисты обработают зеленые зоны, открытые места обитания грызунов, их норы, арычные сети, берега рек и водоемов, а также территории остановок общественного транспорта.
Жителям частного сектора будут бесплатно выдавать специальную приманку с инструкцией по применению. При этом обработка частных участков, зданий и сооружений проводится за счет их владельцев. Дератизация общего имущества многоквартирных домов — подвалов, чердаков, лестничных маршей и придомовых территорий — должна проводиться за счет средств КСК или ОСИ, а также владельцев и арендаторов помещений.
В городском управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции рекомендуют КСК, ОСИ, юридическим лицам и другим ответственным организациям одновременно с общегородскими мероприятиями обработать свои здания, территории и контейнерные площадки.
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