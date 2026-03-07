Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжают работы по возвращению наших граждан из зоны Ближневосточного конфликта, передает BAQ.KZ.

Всего с начала эвакуации при содействии авиакомпаний-резидентов и нерезидентов, вернулись домой более 4700 казахстанцев.

Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путём. Загранучреждениями РК 6 марта организован выезд 7 граждан РК, сотрудников «Заркух» на ирано-армянскую границу. Согласно предварительной информации, компания «Заркух» планирует вывезти оставшихся 16 граждан РК по тому же маршруту. Всего из Ирана уже возвращено 66 граждан.

Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками.