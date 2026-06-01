Более 4,8 тысячи фермеров получили льготные кредиты на посевную

В Казахстане продолжается реализация программы льготного финансирования весенне-полевых работ сезона 2026 года. Благодаря раннему старту приема заявок аграрии получили возможность заранее подготовиться к посевной кампании и обеспечить себя необходимыми ресурсами, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Более пяти тысяч заявок

Прием заявок на участие в программе начался 1 октября 2025 года во исполнение поручения Главы государства по обеспечению своевременного проведения посевной кампании.

На сегодняшний день сформирован пул из 5 142 заявок на общую сумму 630 млрд тенге.

Из них уже профинансировано более 4,8 тысячи сельхозтоваропроизводителей на сумму 572 млрд тенге. Поддержкой охвачено свыше 6,8 млн гектаров посевных площадей.

750 млрд тенге на льготные кредиты

В целом в 2026 году на финансирование весенне-полевых и уборочных работ планируется направить 750 млрд тенге.

Средства предоставляются через шесть каналов финансирования: АО "Аграрная кредитная корпорация", банки второго уровня, микрофинансовые организации, региональные инвестиционные центры, кредитные товарищества и социально-предпринимательские корпорации.

Для фермеров сохранена льготная ставка вознаграждения на уровне 5% годовых.

Гарантии до 85% суммы займа

Одновременно продолжается работа по расширению доступа аграриев к кредитным ресурсам через механизмы гарантирования.

Так, через Фонд развития предпринимательства "Даму" государство может гарантировать до 85% от суммы займа. На сегодняшний день выдано 1 379 гарантий на общую сумму кредитов 216,7 млрд тенге.

Полученные кредиты фермеры используют для закупки горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, ремонта сельскохозяйственной техники и приобретения семенного материала.

В Минсельхозе отмечают, что ранний старт финансирования позволил аграриям приобрести необходимые ресурсы заранее и по более выгодным ценам.

Льготное кредитование доступно не только для проведения весенне-полевых работ, но и для уборочной кампании, а также покрытия сезонных производственных расходов.