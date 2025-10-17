С начала 2025 года из республиканского бюджета Казахстана на государственные социальные пособия (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца выделено 488,5 млрд тенге, а из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) дополнительно выплачено 66,8 млрд тенге, передает BAQ.kz.

По данным Минтруда на 1 октября 2025 года, 544 тыс. человек получают пособия по инвалидности, а 155,9 тыс. казахстанцев — по потере кормильца. Из ГФСС социальные выплаты по утрате трудоспособности получили 98 тыс. граждан, а по потере кормильца — 66,5 тыс. семей.

С 1 января 2025 года размеры ГСП и выплат из ГФСС увеличены на 6,5% вслед за ростом прожиточного минимума. Теперь пособие по инвалидности от общего заболевания составляет:

1 группа — 101 702 ₸,

2 группа — 81 362 ₸,

3 группа — 55 474 ₸.

Средний размер выплат из ГФСС по утрате трудоспособности — 72 087 ₸, по потере кормильца — 75 064 ₸.