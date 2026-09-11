В Бескарагайском районе области Абай продолжается средний ремонт автомобильной дороги районного значения «Канонерка – Белокаменка». На ремонт участка выделено 646,6 млн тенге.

Общая протяженность дороги составляет 17 километров. В текущем году ремонт проводится на участке от 0-го до 8,5-го километра.

Что уже сделано

На сегодняшний день подготовлено дорожное основание, а на участке протяженностью 5,2 километра уложено асфальтовое покрытие.

Завершить ремонт планируется в 2026 году.

Кому нужна дорога

Дорога имеет важное значение для жителей села Карамырза и Канонерки. Кроме того, в местном лесном хозяйстве работает питомник, часть сотрудников которого приезжает из Канонерки.

Таким образом, ремонт дороги должен улучшить транспортное сообщение сразу между несколькими населенными пунктами и обеспечить более удобный доступ к объектам инфраструктуры.

Что с дорогами района

Общая протяженность автомобильных дорог Бескарагайского района составляет 578 километров. Среднего ремонта требуют 223,4 километра дорог районного значения.

В этом году двум сельским округам также выделили 34 млн тенге на восстановление центральных улиц после завершения строительства водопроводных сетей.

На сегодняшний день работы по восстановлению внутрипоселковых дорог полностью завершены.

Ремонт дороги «Канонерка – Белокаменка» планируется завершить до конца 2026 года.