Снежных барсов заметили в «Алтын-Эмеле»
10 Сентября 2026, 21:09
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10 Сентября 2026, 21:0910 Сентября 2026, 21:09
238Фото: Комитет лесного хозяйства
Снежных барсов неоднократно зафиксировали фотоловушки на территории государственного национального природного парка «Алтын-Эмель». На кадрах редкие хищники передвигаются в естественной среде, а также приходят к водопою. Для осторожного и скрытного животного такие наблюдения особенно ценны для специалистов, поскольку позволяют изучать его поведение и места обитания.
Снежный барс хорошо приспособлен к жизни в горной и скалистой местности. Широкие лапы помогают ему передвигаться по снегу, а длинный мощный хвост служит балансиром на крутых склонах и во время прыжков. Фотоловушки дают возможность наблюдать за жизнью редких животных, не беспокоя их, и собирать важные научные данные.
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