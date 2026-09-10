Снежных барсов заметили в «Алтын-Эмеле»

10 Сентября 2026, 21:09
АВТОР
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Комитет лесного хозяйства 10 Сентября 2026, 21:09
10 Сентября 2026, 21:09
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Фото: Комитет лесного хозяйства

Снежных барсов неоднократно зафиксировали фотоловушки на территории государственного национального природного парка «Алтын-Эмель». На кадрах редкие хищники передвигаются в естественной среде, а также приходят к водопою. Для осторожного и скрытного животного такие наблюдения особенно ценны для специалистов, поскольку позволяют изучать его поведение и места обитания.

Снежный барс хорошо приспособлен к жизни в горной и скалистой местности. Широкие лапы помогают ему передвигаться по снегу, а длинный мощный хвост служит балансиром на крутых склонах и во время прыжков. Фотоловушки дают возможность наблюдать за жизнью редких животных, не беспокоя их, и собирать важные научные данные.

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