Снежных барсов заметили в «Алтын-Эмеле»

Снежных барсов неоднократно зафиксировали фотоловушки на территории государственного национального природного парка «Алтын-Эмель». На кадрах редкие хищники передвигаются в естественной среде, а также приходят к водопою. Для осторожного и скрытного животного такие наблюдения особенно ценны для специалистов, поскольку позволяют изучать его поведение и места обитания.

Снежный барс хорошо приспособлен к жизни в горной и скалистой местности. Широкие лапы помогают ему передвигаться по снегу, а длинный мощный хвост служит балансиром на крутых склонах и во время прыжков. Фотоловушки дают возможность наблюдать за жизнью редких животных, не беспокоя их, и собирать важные научные данные.