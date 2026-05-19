5 млрд тенге направили на развитие спорта в ВКО

Средства направят на строительство и развитие спортивной инфраструктуры региона.

Акимат ВКО
Фото: Акимат ВКО

В Восточно-Казахстанской области на развитие спортивной отрасли выделили 5,5 млрд тенге. 

Как отмечается, особое внимание уделят новым спортивным объектам, которые должны создать комфортные условия как для профессиональных спортсменов, так и для жителей области.

Власти региона подчеркивают, что развитие спорта остается одним из приоритетных направлений работы акима ВКО Нурымбет Сактаганов.

