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Более 5 млрд тенге вложат в логистический хаб MagnumGo в Костанае

8 Октября 2026, 20:05
АВТОР
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gov.kz 8 Октября 2026, 20:05
8 Октября 2026, 20:05
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Фото: gov.kz

В Костанае планируют построить новый индустриально-логистический хаб MagnumGo. В проект вложат более 5 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Проект реализует компания «Magnum E-commerce». Новый комплекс займет 7,7 тыс. квадратных метров.

Хаб будет обслуживать онлайн-супермаркет Magnum в приложении Kaspi.kz. Сейчас в его ассортименте более 10 тыс. товаров, около половины из них произведены в Казахстане.

После запуска центр сможет обрабатывать до 6 тыс. заказов в сутки. Покупателям обещают бесплатную доставку товаров со склада до дома.

На новом объекте планируют создать более 300 постоянных рабочих мест.

Проект представил заместитель генерального директора «Magnum E-commerce» Эльнар Алтаев на встрече с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым.

 

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