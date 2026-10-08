Более 5 млрд тенге вложат в логистический хаб MagnumGo в Костанае

В Костанае планируют построить новый индустриально-логистический хаб MagnumGo. В проект вложат более 5 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Проект реализует компания «Magnum E-commerce». Новый комплекс займет 7,7 тыс. квадратных метров.

Хаб будет обслуживать онлайн-супермаркет Magnum в приложении Kaspi.kz. Сейчас в его ассортименте более 10 тыс. товаров, около половины из них произведены в Казахстане.

После запуска центр сможет обрабатывать до 6 тыс. заказов в сутки. Покупателям обещают бесплатную доставку товаров со склада до дома.

На новом объекте планируют создать более 300 постоянных рабочих мест.

Проект представил заместитель генерального директора «Magnum E-commerce» Эльнар Алтаев на встрече с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым.