Более 5 млрд тенге взыскано по алиментам: должников лишают автомобилей и имущества в Павлодарской области

Долги перед детьми в миллионы тенге, автомобили на спецстоянках и недвижимость в счет погашения задолженности. В Казахстане усилили меры по взысканию алиментов: неплательщиков разыскивают, привлекают к ответственности, а их имущество используют для погашения долгов.

С начала года взыскано более 5 млрд тенге алиментов и еще 1 млрд тенге задолженности перед бюджетом. Эту работу прокуратура проводит совместно с судебными исполнителями, полицией и органами занятости.

Одним из инструментов поиска должников стала система «Кибер-шериф». В нее внесли сведения более чем о 300 автомобилях неплательщиков. В результате 67 машин водворили на специальные стоянки.

В отдельных случаях транспорт становится способом погашения долга. Так, автомобиль одного из должников по алиментам передали взыскателю в счет частичного погашения задолженности в размере 1,4 млн тенге. В Аксу машину другого неплательщика, задолжавшего 1,3 млн тенге, выставили на торги. Кроме того, взыскателям передали три объекта недвижимости общей стоимостью 12,8 млн тенге.

Долг перед детьми — 9 миллионов тенге

В ходе мероприятий установлено местонахождение 14 разыскиваемых должников. Один из них накопил перед собственными детьми задолженность в размере 9 млн тенге. После вмешательства прокуратуры долг был погашен полностью.

В Павлодарской области также выявили нарушения при организации розыска неплательщиков. Прокуроры пресекли факты формального розыска по 148 исполнительным производствам, в которых фигурировали 404 должника.

Выяснилось и то, что некоторые неплательщики тратили деньги на азартные игры вместо исполнения финансовых обязательств перед детьми.

По итогам принятых мер к административной ответственности привлечены 225 должников, к уголовной — 24.

Работа по взысканию задолженности продолжается. В центре внимания остается не только возврат денежных средств, но и защита прав детей, которые не должны становиться заложниками безответственности взрослых.