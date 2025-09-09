Более 5 трлн тенге направят на новые проекты в приоритетных отраслях экономики
К 2029 году планируют удвоить ВВП
Для удвоения ВВП к 2029 году государство активизирует меры по стимулированию экономического роста и привлечению инвестиций. Общая сумма планируемых проектов превысит 5 трлн тенге, сообщил на заседании Правительства заместитель премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
По словам Жумангарина, речь идет об автомобилестроении, железнодорожного машиностроения, химической промышленности и нефтехимии, восполнение минерально-сырьевой базы, включая редкоземельные металлы, а также переработка продукции АПК.
"Общая планируемая сумма проектов "заказа на инвестиции" составит более 5 трлн тенге", - сказал Жумангарин на заседании Правительства.
Он также отметил, что во всем мире уровень производительности труда в этих отраслях значительно выше средних показателей по обрабатывающей промышленности, что напрямую способствует ускорению экономического роста.
Исходя из этого, отраслевые министерства совместно с акиматами проведут работу по формированию перечня проектов с чётким пониманием рыночных перспектив, потребностей в инвестициях и предполагаемого географического размещения производств.
