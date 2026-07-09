Более 5 тысяч человек умерли из-за жары в Германии

Волна аномальной жары, накрывшая Германию в июне, могла привести к смерти около 5100 человек. Такие предварительные оценки опубликовал Институт имени Роберта Коха (RKI). По данным исследователей, только за последнюю неделю июня в стране скончались более 4300 человек.

При этом специалисты считают, что реальные последствия могут быть еще серьезнее. По оценке Федерального статистического ведомства, в период с 22 по 28 июня была зафиксирована избыточная смертность — число умерших оказалось примерно на 6800 человек выше ожидаемого уровня. В конце июня в Германии температура воздуха местами превысила 41 градус, что стало рекордом для страны.

Эксперты отмечают, что жара редко становится непосредственной причиной смерти. Чаще всего высокие температуры усугубляют хронические заболевания, что и приводит к летальному исходу. По данным европейской службы по изменению климата Copernicus, июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе.