Центральная площадь Талдыкоргана стала местом уникального культурного события: более 5000 домбристов одновременно исполнили казахские кюи, установив новый рекорд Казахстана, передает BAQ.KZ.

Массовый флешмоб под названием "Ұлы дала үні", посвящённый Национальному дню домбры, собрал участников со всех районов Жетісуской области, а также работников областных управлений и организаций. Мероприятие стало символом уважения к казахской традиционной музыке и национальному культурному наследию.

Одновременное исполнение кюев стало самым масштабным в истории региона и было официально зарегистрировано представителями Книги рекордов Казахстана. Главный редактор Книги Кайрат Тазабеков лично вручил сертификат о достижении акимату области Жетісу.

Флешмоб сопровождался съёмками видеоклипа с исполнением кюя "Бақтыбайдың әуені", снятого на фоне природных и исторических достопримечательностей региона.

Организаторы отмечают, что это событие стало важным вкладом в сохранение и популяризацию национального искусства, а также укреплением духовной связи между поколениями.