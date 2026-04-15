Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз дал интервью представителям СМИ в рамках казахстанско-турецкого инвестиционного круглого стола, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам вице-президента, энергетика является одним из стратегических направлений сотрудничества между двумя странами. В этой сфере планируется дальнейшее расширение взаимодействия.

«Энергетика - очень важное направление. Мы намерены расширять сотрудничество и в этой области. Рассматривается вопрос увеличения роли Азербайджана и Турции в поставках казахстанской нефти на мировые рынки. Кроме того, планируется более активное участие турецких энергетических компаний в Казахстане - от геологоразведки до добычи и других этапов», - отметил вице-президент.

По его словам, торгово-экономические связи также динамично развиваются.

«Торговля имеет большое значение. В прошлом году товарооборот приблизился к 10 миллиардам долларов. Наша цель - довести его до 15 миллиардов долларов. Мы намерены достичь этого за счёт расширения ассортимента продукции и увеличения инвестиций», - сказал он.

Йылмаз также подчеркнул высокий уровень инвестиционного сотрудничества.

«Более 5 тысяч компаний из Турции инвестировали в Казахстан, общий объём инвестиций составляет порядка 5–6 миллиардов долларов. В свою очередь, из Казахстана в Турцию направлено свыше 2 миллиардов долларов инвестиций, там работают около тысячи компаний. Увеличение этих показателей напрямую способствует росту объёма торговли», - отметил он.

По его словам, в строительную сферу реализовано свыше 30 миллиардов долларов.

«Мы призовём турецких инвесторов вкладывать средства в Казахстан, а казахстанских инвесторов - в Турцию. В строительной сфере уже реализованы проекты на сумму свыше 30 миллиардов долларов, и эта работа будет продолжена», - добавил вице-президент.

Отдельное внимание было уделено и культурно-гуманитарным связям.

«В сфере культуры мы хотим увеличить количество турецких школ. Мы видим позитивные изменения и в этом направлении. Кроме того, мы гордимся Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмеда Ясави. Сегодня у него более 100 тысяч выпускников и около 12 тысяч студентов - это учебное заведение высокого уровня. Мы также обсудили вопросы здравоохранения и культурного сотрудничества. В целом был рассмотрен очень широкий круг тем. Мы намерены и дальше развивать эти отношения», - сказал он.

Вице-президент также сообщил, что контакты на высоком уровне будут продолжены.

«Мы планируем встретить Касым-Жомарта Токаева на Анталийском дипломатическом форуме. Кроме того, Уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Казахстан в мае. Поэтому мы намерены последовательно развивать взаимодействие на всех уровнях. В завершение хочу пожелать, чтобы 14-е заседание Межправительственной комиссии принесло полезные результаты для обеих стран», - заключил он.