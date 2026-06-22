На финансирование детского спорта в рамках государственного спортивного заказа в Казахстане выделено более 50 млрд тенге. Об этом BAQ.KZ сообщил руководитель управления неолимпийских видов спорта и развития массового спорта Министерства туризма и спорта РК Айдос Есеналиев.

"В стране с 2021 года реализуется программа государственного спортивного заказа. На сегодняшний день более 228 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет бесплатно посещают свыше семи тысяч спортивных секций, на что было выделено из местного бюджета 50 млрд тенге", – сообщили в управлении неолимпийских видов спорта и развития массового спорта.

Финансирование спортивных секций для детей и подростков осуществляется в рамках государственного спортивного заказа по утвержденным ранее правилам.

В 2025 году доля казахстанцев, регулярно занимающихся спортом, составила 44,5%. Это более 8,5 млн человек. К 2029 году этот показатель планируется увеличить до 50%.

В целом, как сообщили в Министерстве туризма и спорта, в Казахстане ежегодно проводится более 25 тысяч спортивно-массовых мероприятий. В них участвуют свыше 1,5 млн человек. Среди таких мероприятий – забеги, марафоны, велопробеги, спортивные фестивали, дворовые турниры, школьные и студенческие соревнования.

На начало 2026 года обеспеченность населения спортивной инфраструктурой составила 59,6%. Всего в стране функционируют 26 518 спортивных объектов. Из них 13 154 объекта физкультурно-спортивного назначения, 11 880 объектов при организациях образования и 1 484 спортивные школы.