Более 50 объектов столицы поддержали акцию «Час Земли» и отключили подсветку
В рамках международной акции «Час Земли» с 20:30 до 21:30 часов вечера 28 марта по всему миру отключили подсветку на тысячах зданий и объектов. В столице к акции присоединились десятки организаций, передает BAQ.KZ официальный сайт акимата Астаны.
Традиционная экологическая акция «Час Земли» в этом году прошла 28 марта по всему миру. Это ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимает участие более 2 млрд. человек со всего мира. Это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на один час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.
В этом году «Час Земли» в Астане проходит в рамках масштабной экоинициативы «Таза Қазақстан».
В Астане акцию поддержали десятки объектов, в их числе:
1)Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11);
2)Административное здание ( ул. Бейбитшилик 9);
3)Академия государственного управления ( ул. Абая 33а);
4)Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева ( ул. Кенесары 32);
5)Акимат района Сарыарка;
6)ЖК «Арман» (пр. Женис 1);
7)«Radisson Hotel Astana» (пр. Сарыарка 4);
8)ЖК «Riverside Apartments» (пр. Сарыарка 8);
9)Отель «Park Inn by Radisson» (пр. Сарыарка 8а);
10)ЖК «Симфония» (пр. Сарыарка 1);
11)ЖК «Сана» (Шевченко 8/1);
12)ЖК «Болашак» (пр. Сарыарка 3);
13)ЖК «Эдель» (пр. Сарыарка 5);
14)ЖК «Эдель-1» (пр. Сарыарка 5/1);
15)ЖК «Кенесары» ( пр. Сарыарка 11);
16)БЦ «Capital» ( пр. Сарыарка 12);
17)Жилой дом ( пр. Сарыарка 14);
18)Школа - лицей №15 ( Сарыарка 20);
19)Ресторан «Асату» (пр. Сарыарка 22);
20)БЦ «Іскер» (пр. Абая 13);
21)ЖК «Бурлин» (пр. Сарыарка 15);
22)Жилой дом (пр. Сарыарка 17);
23)Жилой дом (пр. Сарыарка 19);
24)Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина ( пр. Сарыарка 38);
25)Общежитие (пр. Сарыарка 42);
26)ЖК «Свечки» (пр. Богенбай батыра 30, 32);
27)ул. С. Сейфуллина - 10 объектов;
28)ул. Ш. Косшыгулулы - 10 объектов;
29)набережная реки Есиль - 27 объектов;
30)Отключение декоративного освещения жилых домов, расположенных вдоль проспекта Мангилик Ел;
31)Монумент «Байтерек».
32)стадион «Астана Арена» (пр. Туран 48);
33)ледовый дворец «Алау» (пр. Кабанбай батыра 48);
34)Многофункциональный ледовый дворец «Барыс Арена» (пр. Туран 57);
35)АО «КазМунайГаз» (пр. Кабанбай батыр, 36)пр. Тәуелсіздік 48;
36)пр. Тәуелсіздік 50;
37)пр. Тәуелсіздік 52;
38)пр. Тәуелсіздік 54;
39)площадь «Қазақ елі»;
40)Национальный музей РК;
41)Мечеть Әзірет Сұлтан;
42)Дворец Независимости;
43)Дворец мира и согласия;
44)Казахский национальный университет искусств им. Күләш Байсейітовой;
45)Дом дружбы;
46)Дворец школьников имени Аль Фараби;
47)СК «Толкын»;
48)ФОК в жилом массиве Железнодорожный;
49)ул. Кенесары 42,44, 46;
50)ул. Кенесары 51, 52, 65, 69.
