В рамках международной акции «Час Земли» с 20:30 до 21:30 часов вечера 28 марта по всему миру отключили подсветку на тысячах зданий и объектов. В столице к акции присоединились десятки организаций, передает BAQ.KZ официальный сайт акимата Астаны.

Традиционная экологическая акция «Час Земли» в этом году прошла 28 марта по всему миру. Это ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимает участие более 2 млрд. человек со всего мира. Это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на один час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.

В этом году «Час Земли» в Астане проходит в рамках масштабной экоинициативы «Таза Қазақстан».

В Астане акцию поддержали десятки объектов, в их числе:

1)Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11);

2)Административное здание ( ул. Бейбитшилик 9);

3)Академия государственного управления ( ул. Абая 33а);

4)Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева ( ул. Кенесары 32);

5)Акимат района Сарыарка;

6)ЖК «Арман» (пр. Женис 1);

7)«Radisson Hotel Astana» (пр. Сарыарка 4);

8)ЖК «Riverside Apartments» (пр. Сарыарка 8);

9)Отель «Park Inn by Radisson» (пр. Сарыарка 8а);

10)ЖК «Симфония» (пр. Сарыарка 1);

11)ЖК «Сана» (Шевченко 8/1);

12)ЖК «Болашак» (пр. Сарыарка 3);

13)ЖК «Эдель» (пр. Сарыарка 5);

14)ЖК «Эдель-1» (пр. Сарыарка 5/1);

15)ЖК «Кенесары» ( пр. Сарыарка 11);

16)БЦ «Capital» ( пр. Сарыарка 12);

17)Жилой дом ( пр. Сарыарка 14);

18)Школа - лицей №15 ( Сарыарка 20);

19)Ресторан «Асату» (пр. Сарыарка 22);

20)БЦ «Іскер» (пр. Абая 13);

21)ЖК «Бурлин» (пр. Сарыарка 15);

22)Жилой дом (пр. Сарыарка 17);

23)Жилой дом (пр. Сарыарка 19);

24)Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина ( пр. Сарыарка 38);

25)Общежитие (пр. Сарыарка 42);

26)ЖК «Свечки» (пр. Богенбай батыра 30, 32);

27)ул. С. Сейфуллина - 10 объектов;

28)ул. Ш. Косшыгулулы - 10 объектов;

29)набережная реки Есиль - 27 объектов;

30)Отключение декоративного освещения жилых домов, расположенных вдоль проспекта Мангилик Ел;

31)Монумент «Байтерек».

32)стадион «Астана Арена» (пр. Туран 48);

33)ледовый дворец «Алау» (пр. Кабанбай батыра 48);

34)Многофункциональный ледовый дворец «Барыс Арена» (пр. Туран 57);

35)АО «КазМунайГаз» (пр. Кабанбай батыр, 36)пр. Тәуелсіздік 48;

36)пр. Тәуелсіздік 50;

37)пр. Тәуелсіздік 52;

38)пр. Тәуелсіздік 54;

39)площадь «Қазақ елі»;

40)Национальный музей РК;

41)Мечеть Әзірет Сұлтан;

42)Дворец Независимости;

43)Дворец мира и согласия;

44)Казахский национальный университет искусств им. Күләш Байсейітовой;

45)Дом дружбы;

46)Дворец школьников имени Аль Фараби;

47)СК «Толкын»;

48)ФОК в жилом массиве Железнодорожный;

49)ул. Кенесары 42,44, 46;

50)ул. Кенесары 51, 52, 65, 69.