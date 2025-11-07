Более 50 сел Атырауской области отказались от алкоголя
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырауской области всё больше населённых пунктов демонстрируют пример ответственного подхода к жизни и укрепления общественного порядка. Одним из таких стало село Енбекшил Махамбетского района, где жители добровольно отказались от продажи и употребления алкогольных напитков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Сегодня в небольшом, но сплочённом селе проживает 272 человека. Здесь работают школа, медицинский пункт и один магазин, обеспечивающий жителей товарами первой необходимости. Несмотря на скромные размеры, Енбекшил стал примером того, как единство и взаимное уважение способны изменить атмосферу целого населённого пункта.
По словам исполняющего обязанности начальника отделения общественной безопасности Айдоса Сеитказиева, жители осознанно сделали выбор в пользу здорового и спокойного образа жизни.
"В этом году жители единогласно приняли решение отказаться от продажи и употребления алкогольных напитков. Люди сами осознали, что жизнь без алкоголя — это гармония, уважение и забота друг о друге", — отметил Айдос Сеитказиев.
Подобные инициативы становятся всё более распространёнными в регионе. По данным полиции, сегодня в Атырауской области уже более 50 населённых пунктов полностью отказались от употребления алкоголя. В таких селах уровень правопорядка заметно выше, а атмосфера доверия и взаимопомощи становится прочнее.
Самое читаемое
- Какую выгоду получит Казахстан от саммита Центральная Азия + США
- Движение ограничено: на трассах Акмолинской и Павлодарской областей сильный гололёд
- Нацбанк обновил курсы валют на 6 ноября
- Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
- Путин поручил начать подготовку к ядерным испытаниям на Новой Земле