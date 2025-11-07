В Атырауской области всё больше населённых пунктов демонстрируют пример ответственного подхода к жизни и укрепления общественного порядка. Одним из таких стало село Енбекшил Махамбетского района, где жители добровольно отказались от продажи и употребления алкогольных напитков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сегодня в небольшом, но сплочённом селе проживает 272 человека. Здесь работают школа, медицинский пункт и один магазин, обеспечивающий жителей товарами первой необходимости. Несмотря на скромные размеры, Енбекшил стал примером того, как единство и взаимное уважение способны изменить атмосферу целого населённого пункта.

По словам исполняющего обязанности начальника отделения общественной безопасности Айдоса Сеитказиева, жители осознанно сделали выбор в пользу здорового и спокойного образа жизни.

"В этом году жители единогласно приняли решение отказаться от продажи и употребления алкогольных напитков. Люди сами осознали, что жизнь без алкоголя — это гармония, уважение и забота друг о друге", — отметил Айдос Сеитказиев.

Подобные инициативы становятся всё более распространёнными в регионе. По данным полиции, сегодня в Атырауской области уже более 50 населённых пунктов полностью отказались от употребления алкоголя. В таких селах уровень правопорядка заметно выше, а атмосфера доверия и взаимопомощи становится прочнее.