В Астане открылась Национальная академия GCIP-Kazakhstan – ключевой этап флагманской акселерационной программы по развитию стартапов в сфере чистых технологий. В программу вошли 51 команда, отобранная из 350 заявок со всей страны. Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие проекты представляют участники и какую поддержку они получат.

По словам организаторов, участники представляют проекты в области энергоэффективности, зелёного строительства и управления отходами. Также среди направлений – рациональное водопользование, чистый транспорт, а также новые материалы и химикаты.

"Сегодня поддержка стартапов в области чистых технологий – это не только про инновации, но и про устойчивое будущее Казахстана. Мы ставим амбициозную цель – сделать Казахстан региональным и международным лидером в сфере зеленых технологий и создать здесь GreenTech Hub как центр компетенций для всей Центральной Азии", – отметил и.о. Председателя Правления МЦЗТИП Сакен Калкаманов.

Фото: МЦЗТИП

Таким образом, образовательный модуль включает интенсивные тренинги по бизнес-моделям, выходу на международные рынки, привлечению инвесторов и менторские сессии. Обучение проводят эксперты американской организации Network for Global Innovation (NGIN), поддержавшей свыше 1600 стартапов в 15 странах.

Отметим, что программа GCIP-Kazakhstan реализуется с 2021 года и уже показала устойчивый рост интереса: в 2023–2024 годах поступило свыше 200 заявок, а в 2025 году – 350. По словам организаторов, Академия стала важным шагом к формированию экосистемы устойчивых инноваций и поддержке нового поколения экологически ориентированных предпринимателей.