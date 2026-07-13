Более 50 тысяч человек посетили концерт Димаша на ALTAI FEST
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Международный фестиваль ALTAI FEST в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области завершился гала-концертом Народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена. По данным полиции, выступление певца собрало более 50 тысяч зрителей — жителей региона, а также гостей из других областей Казахстана и зарубежных стран.
Во время проведения фестиваля сотрудники департамента полиции Восточно-Казахстанской области работали в усиленном режиме. В день концерта основные силы были сосредоточены на обеспечении общественного порядка, безопасности зрителей, регулировании дорожного движения и сопровождении транспортных потоков.
На территории фестиваля дежурили пешие и автопатрули, сотрудники патрульной полиции и других подразделений. В полиции отметили, что благодаря координации всех служб удалось обеспечить бесперебойное движение транспорта и безопасное проведение массового мероприятия.
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