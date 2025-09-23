До старта продаж билетов на долгожданный матч между алматинским футбольным клубом "Кайрат" и испанским грандом "Реал Мадрид" остается несколько минут.

Уже 23 сентября в 17:00 откроется онлайн-продажа билетов на игру, которая пройдет 30 сентября на Центральном стадионе Алматы в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Стоимость билетов варьируется от 30 000 до 250 000 тенге — цены установлены в соответствии с требованиями УЕФА и едины для всех домашних матчей.

Еще до официального старта онлайн-очередь насчитывала свыше 6 тысяч человек, а за несколько минут до начала число желающих приобрести билеты выросло до 52 тысяч.

Организаторы напоминают, что на один ИИН можно купить не более двух билетов, а данные покупателей будут тщательно проверяться как при покупке, так и при посещении стадиона, чтобы избежать мошенничества и обеспечить безопасность. Матч с "Реалом" — одно из самых ожидаемых спортивных событий сезона в Казахстане, и спрос на билеты уже бьет рекорды.