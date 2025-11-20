Во Вьетнаме продолжаются последствия сильных дождей и масштабных наводнений, число погибших выросло до 41 человека. Наиболее сильно пострадали провинции Даклак и Кханьхоа, где зафиксировано 16 и 14 погибших соответственно. Еще 9 человек числятся пропавшими без вести, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на VnExpress.

По данным Департамента по предотвращению стихийных бедствий, затоплено более 52 000 домов, свыше 13 000 гектаров посевов и уничтожено более 30 700 голов скота и птицы. Повреждены дороги национального и местного значения — зарегистрировано свыше 170 оползней. В некоторых районах объявлено чрезвычайное положение.

Нарушено транспортное сообщение: остановлено 14 пассажирских поездов, аэропорт Туихоа приостанавливает работу, более миллиона человек столкнулись с перебоями электроснабжения.

Для ликвидации последствий мобилизовано 18 000 военнослужащих, почти 42 000 полицейских и сотни единиц техники. На изолированные территории доставляются продукты и помощь с воздуха.

Правительство Вьетнама усиливает меры реагирования и координирует масштабные спасательные работы.