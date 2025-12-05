  • 5 Декабря, 16:13

Более 50 тысяч казахстанцев признаны банкротами на 188 млрд тенге — Минфин

Фото: freepik.com

В Казахстане более 50 тысяч граждан признаны банкротами на общую сумму 188 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

По его словам, продолжается совершенствование законодательства о банкротстве физических лиц. В 2025 году приняты поправки, предусматривающие:

  • исключение требования о проведении урегулирования долга по договорам займа, заключённым до 1 января 2025 года;

  • право должника прекратить процедуру внесудебного банкротства без объяснения причин;

  • прекращение всех обязательств банкрота перед финансовыми организациями, включая долги, не отражённые в базе кредитных бюро.

Кроме того, в Парламенте рассматриваются поправки, которые исключают ломбарды из числа кредиторов в процедуре внесудебного банкротства и сокращают сроки проведения процедуры для должников-граждан с долгами до 1600 МРП.

Поправки направлены на упрощение процедуры банкротства и снижение административной нагрузки на граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями.

