В Казахстане более 50 тысяч граждан признаны банкротами на общую сумму 188 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

По его словам, продолжается совершенствование законодательства о банкротстве физических лиц. В 2025 году приняты поправки, предусматривающие:

исключение требования о проведении урегулирования долга по договорам займа, заключённым до 1 января 2025 года;

право должника прекратить процедуру внесудебного банкротства без объяснения причин;

прекращение всех обязательств банкрота перед финансовыми организациями, включая долги, не отражённые в базе кредитных бюро.

Кроме того, в Парламенте рассматриваются поправки, которые исключают ломбарды из числа кредиторов в процедуре внесудебного банкротства и сокращают сроки проведения процедуры для должников-граждан с долгами до 1600 МРП.

Поправки направлены на упрощение процедуры банкротства и снижение административной нагрузки на граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями.