Более 500 литров алкоголя изъяли в Алматы: проверки выявили нелегальных продавцов

Более 300 торговых точек и увеселительных заведений за два дня попали в поле зрения алматинских проверяющих. Итог рейдов — десятки предпринимателей, нарушивших правила продажи алкоголя, и более полутонны литров спиртной продукции, изъятой из незаконного оборота, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Профилактические мероприятия прошли в минувшие выходные. Проверки организовали сотрудники управления координации профилактической работы и полиции Алмалинского района совместно с департаментом государственных доходов Алматы.

Особое внимание уделяли наличию лицензий на реализацию алкогольной продукции и соблюдению установленных законом требований.

В результате у 17 индивидуальных предпринимателей выявили торговлю алкоголем без соответствующего разрешения. В отношении них собрали административные материалы. Из незаконного оборота изъяли более 500 литров спиртного.

Ещё 12 предпринимателей привлекли к административной ответственности по статье 200 КоАП РК за нарушение правил реализации алкогольной продукции.

В полиции подчёркивают, что подобные рейды проводятся на системной основе. Их задача — не только пресекать нелегальную торговлю спиртным, но и предупреждать правонарушения, в том числе связанные с употреблением алкоголя.