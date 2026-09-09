Более 500 надписей с рекламой наркотиков уничтожено в Шымкенте

В рамках принципа “Закон и порядок” в городе Шымкент по инициативе департамента полиции проведено мероприятие “Шымкент — город без наркотиков”, направленное на профилактику незаконного оборота и рекламы наркотических средств и психотропных веществ.

В мероприятии приняли участие около 3000 человек, в том числе представители государственных органов, сотрудники полиции, молодежь, волонтеры, представители общественных организаций и активные граждане.

После построения участники разделились на пять групп и совместно с сотрудниками полиции провели проверку определенных территорий города. В ходе работы выявлено и уничтожено более 500 незаконных надписей, содержащих рекламу наркотиков.

В рамках мероприятия были охвачены все районы города Шымкента. Участники проверили стены жилых домов, ограждения и другие объекты, на которых могли размещаться подобные надписи.

Полиция призывает граждан не оставаться безучастными к фактам незаконного оборота и распространения наркотиков и своевременно сообщать о них в правоохранительные органы.