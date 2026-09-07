Более миллиона деревьев не высадили после вырубки в Алматинской области
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В Алматинской области выявили нарушения при компенсационной посадке деревьев. После вырубки зеленых насаждений в регионе должны были высадить более миллиона саженцев, однако обязательства выполнили не полностью, передает BAQ.KZ.
Проверку провела специализированная природоохранная прокуратура в рамках акции «Таза Қазақстан».
За последние годы уполномоченные органы выдали 307 разрешений на вырубку более 100 тыс. деревьев.
Больше всего нарушений выявили в Енбекшиказахском районе. Здесь по 120 разрешениям вырубили свыше 63 тыс. деревьев, но предусмотренную компенсационную посадку полностью не провели.
После вмешательства прокуратуры уже высадили почти 150 тыс. деревьев. К дисциплинарной ответственности привлекли 11 должностных лиц.
В регионе начали полную инвентаризацию зеленого фонда. Отдельно рассматривается вопрос научного сопровождения работ по озеленению.
Ситуация остается на контроле прокуратуры Алматинской области.
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