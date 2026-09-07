Казахстанские прыгуны с трамплина завоевали три медали на этапе Кубка FIS

Сборная Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина успешно выступила на этапе Кубка FIS во Френштат-под-Радгоштем в Чехии, завоевав сразу три медали.

В первый соревновательный день победу одержал Данил Васильев. По итогам двух попыток казахстанец набрал 258,4 балла и уверенно занял первое место.

Серебро досталось австрийцу Якобу Штайнбергеру – 236,6 балла, бронзу завоевал поляк Ян Галица – 236,3 балла.

Во второй день казахстанцы заняли сразу две верхние строчки пьедестала. Лучший результат показал Илья Мизерных, набравший 267,4 балла.

Данил Васильев стал вторым с результатом 259,8 балла, добавив к золоту первого дня еще и серебряную награду. Третье место занял Якоб Штайнбергер из Австрии – 244,5 балла.

По итогам этапа казахстанские спортсмены завоевали два золота и одно серебро.

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