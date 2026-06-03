Более 500 тысяч казахстанцев могут освободить от штрафов по административной амнистии

В Казахстане в рамках планируемой административной амнистии могут списать штрафы более чем 500 тысячам граждан. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты спросили, какой будет максимальная и минимальная сумма штрафов, подлежащих списанию в рамках административной амнистии. По словам Санжара Адилова, конкретный единый порог по сумме не установлен.

Вице-министр отметил, что по линии органов внутренних дел административная амнистия затронет более одного миллиона штрафов.

"Что касается административной амнистии, по линии органов внутренних дел она распространяется на более чем один миллион штрафов. Кроме того, эта мера коснется более 500 тысяч граждан", – сказал Санжар Адилов.

По его словам, в результате амнистии планируется списать штрафы на общую сумму более 17 миллиардов тенге.

В чем главная цель амнистии

Санжар Адилов подчеркнул, что основная цель административной амнистии – снизить финансовую нагрузку на граждан.

"Главная цель – снижение финансовой нагрузки на граждан", – отметил он.

Также вице-министр сообщил, что при реализации амнистии будут использоваться автоматизированные системы.

Журналисты попытались уточнить минимальный и максимальный размер штрафов, которые попадут под амнистию. Однако представитель МВД пояснил, что единого предельного размера нет.

По его словам, амнистия будет применяться к разным административным правонарушениям, поэтому суммы штрафов зависят от конкретной статьи.