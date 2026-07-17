В Актюбинской области откроют новое молокоперерабатывающее производство

В рамках рабочей поездки по Каргалинскому району аким области посетил село Косестек, где ознакомился с развитием предпринимательства, перерабатывающей отрасли и работой по сохранению природных ресурсов.

Косестек – один из перспективных населенных пунктов Каргалинского района. Здесь развиваются сельское хозяйство, малый бизнес, в скором времени откроется цех по переработке молока. На территории сельского округа работают 4 ТОО и 36 крестьянских хозяйств, площадь сельскохозяйственных земель превышает 54 тысячи гектаров, из которых более 11 тысяч гектаров занимают пашни.

Аким области осмотрел строящийся цех ТОО «Гейзер», развивающий производство молочной продукции под брендом «Біздің Таңдау».

В настоящее время предприятие работает на арендованной площадке в Актобе, где выпускает молочную продукцию из сырья, поступающего от крестьянских хозяйств и населения. В ассортимент входят кумыс, айран, каймак, топленое и сливочное масло, сузбе, йогурт и другие продукты.

По словам учредителя ТОО «Гейзер» Ануара Тулепбая, в селе Косестек ведутся работы по запуску собственного молокоперерабатывающего производства. Завершить строительно-монтажные работы планируется в августе.

«После запуска нового производства планируем выйти на переработку до 3 тонн молока в сутки. Предприятие позволит создать около 20 рабочих мест. Мы стремимся к полному циклу – от приема местного сырья до выпуска готовой продукции», - сообщил Ануар Тулепбай.

Сейчас на предприятии в Актобе работают 7 человек, с открытием цеха в Косестеке планируется трудоустроить 20 человек.

Аким области отметил важность развития перерабатывающих предприятий в сельской местности, подчеркнув, что такие проекты позволяют создавать новые рабочие места и повышать экономическую активность на селе.

«Важно, чтобы сельхозпродукция не только производилась, но и перерабатывалась внутри региона. Такие предприятия дают возможность создавать добавленную стоимость, поддерживать местных производителей и обеспечивать жителей стабильной занятостью», отметил Асхат Шахаров.

В селе Косестек глава региона также ознакомился с работой Каргалинского лесного хозяйства, уделив внимание вопросам сохранения природного фонда и восстановления лесных насаждений.

Каргалинское лесное хозяйство входит в состав КГУ «Актюбинское учреждение по охране лесов и животного мира». За ним закреплено 5 523 га территории. Здесь специалисты лесного дела совместно с участниками трудового отряда «Жасыл ел» проводят работы по уходу за лесными насаждениями и озеленению территории.

В хозяйстве ведется работа по восстановлению зеленого фонда. В 2025–2026 годах были высажены саженцы вяза, тополя, ивы, вербы и березы. Для проведения лесохозяйственных и противопожарных мероприятий имеется необходимая техника — тракторы, пожарная машина и специализированный транспорт.

Аким области подчеркнул важность системной работы по сохранению лесного фонда и поручил продолжить мероприятия по восстановлению зеленых насаждений.

«Лес – это важный природный ресурс, который требует постоянного ухода и бережного отношения. Необходимо продолжать работу по озеленению, повышать качество ухода за лесными территориями и привлекать молодежь к таким экологическим проектам», - отметил глава региона.

Асхат Шахаров также осмотрел ход среднего ремонта автомобильной дороги «Актобе – Орск» на участке 46–70 км.

Ремонт дороги выполняет ТОО «Агрофирма Коквест». Стоимость проекта составляет 3,016 млрд тенге. Завершить работы планируется до ноября 2026 года.

Тут же на участке специалисты Национального центра качества дорожных активов продемонстрировали процесс контроля качества асфальтобетонного покрытия, отобрав образцы асфальтобетона для проведения лабораторных исследований.

По информации акима Каргалинского района Нурлыбека Унербаева, в текущем году планируется завершить ремонт 130 км дорог республиканского значения. В прошлом году приведено в порядок 30 км дорог областного значения. Работы по ремонту районных дорог выполнены на 83% от общего объема в 174 км.

Асхат Шахаров поручил обеспечить своевременное завершение ремонтных работ и усилить контроль за качеством выполнения проектов.