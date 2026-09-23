Более 500 военных задействованы в учениях в казахстанском секторе Каспия

В казахстанском секторе Каспийского моря начались учения Военно-морских сил Вооруженных сил Республики Казахстан «Хазар қорғаны-2026».

Маневры проходят в рамках единого плана стратегических командно-штабных учений.

По данным пресс-службы Актауского гарнизона, руководит учениями главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных сил РК капитан 1-го ранга Канат Ниязбеков.

В учениях задействованы более 500 военнослужащих Военно-морских сил и подчиненных подразделений. К маневрам также привлечены экипажи военных кораблей, береговые подразделения, силы и средства Береговой охраны Пограничной службы КНБ по Мангистауской области, а также Силы воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана.

Основными задачами учений являются совершенствование профессиональной подготовки военнослужащих, повышение уровня боевой готовности экипажей и отработка взаимодействия сил и средств при выполнении поставленных задач.