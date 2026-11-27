За десять дней казахстанские пограничники пресекли 59 попыток незаконного провоза валюты через границу. Общая сумма обнаруженных денег превысила 508 млн тенге. Только у одного иностранца нашли 200 тысяч долларов наличными, передает BAQ.KZ со ссылкой на Пограничную службу КНБ.

Случаи незаконного провоза валюты зафиксировали с 16 по 25 ноября.

Так, 18 ноября на границе в Актюбинской области в багаже гражданина Казахстана обнаружили более 4,4 млн российских рублей, что эквивалентно примерно 23 млн тенге.

Еще один случай произошел 23 ноября в пункте пропуска «Кордай» на границе с Кыргызстаном. Иностранец пытался скрытно пронести 200 тысяч долларов США – около 91 млн тенге.

Материалы по этим фактам передали в компетентный орган для принятия процессуальных решений.

Сколько денег можно вывозить из Казахстана

В Пограничной службе напомнили об ограничениях на вывоз наличной иностранной валюты за пределы страны.

Согласно указу Президента от 14 марта 2022 года №830, из Казахстана запрещено вывозить наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте на сумму, превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США.

Сумму рассчитывают по официальному курсу Национального банка на день выезда. При этом даже наличие таможенной декларации не отменяет установленного запрета.