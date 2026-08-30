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  • Более 530 млрд тенге направили на модернизацию горнодобывающей отрасли Казахстана

Более 530 млрд тенге направили на модернизацию горнодобывающей отрасли Казахстана

Цифровизация активно проводится на крупных предприятиях отрасли.

30 Августа 2026, 13:14
АВТОР
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Pixabay.com 30 Августа 2026, 13:14
30 Августа 2026, 13:14
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Фото: Pixabay.com

В Казахстане продолжается техническое перевооружение предприятий горно-металлургического комплекса, внедрение цифровых технологий и развитие мер социальной поддержки шахтеров. Объем инвестиций в модернизацию, поддержание технического состояния и расширение производств предприятий ГМК уже превысил 530 млрд тенге.

Как рассказали в Министерстве промышленности и строительства РК, сегодня в горнодобывающем секторе страны занято более 145 тыс. человек. В угольной промышленности работают свыше 32 тыс. специалистов в 30 компаниях Карагандинской и Павлодарской областей, а также области Абай.

Одним из направлений государственной политики остается социальная поддержка работников отрасли. С 1 января 2026 года ранее назначенные пенсии по возрасту и за выслугу лет были повышены на 10%. Для работников, занятых во вредных условиях труда, действует специальная социальная выплата, которая предоставляется с 55 лет при наличии не менее 84 месяцев обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Особое внимание уделяется промышленной безопасности. По результатам обследования 55 шахт и рудников определены 10 объектов восьми компаний, где необходимо установить либо модернизировать системы позиционирования и поиска персонала и другое оборудование безопасности. С тремя компаниями уже достигнуты договоренности об инвестициях.

Цифровизация активно проводится на крупных предприятиях отрасли. На шахтах Qarmet применяются системы мониторинга и позиционирования работников, беспилотники, цифровые двойники карьеров, роботизация, искусственный интеллект и видеоаналитика.

В Kazakhmys действует комплексная программа промышленной безопасности на 2026–2031 годы, предусматривающая обновление горно-шахтной техники и вентиляционного оборудования, а также создание единой цифровой системы безопасности. ERG также внедряет системы позиционирования работников и техники, машинное зрение, видеоаналитику, дистанционное управление оборудованием и технологии искусственного интеллекта.

По итогам января–июля 2026 года индекс промышленного производства в Казахстане составил 103%. За этот период добыто 60,3 млн тонн угля, 31,24 млн тонн железной руды, 89,72 млн тонн медной руды, 23,35 млн тонн золотосодержащих руд и 4,07 млн тонн хромовых руд.

В числе ключевых задач отрасли остаются повышение безопасности труда, дальнейшая цифровизация и обновление оборудования, глубокая переработка сырья, развитие углехимии, совершенствование логистики и освоение новых месторождений.

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