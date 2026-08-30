Более 530 млрд тенге направили на модернизацию горнодобывающей отрасли Казахстана

В Казахстане продолжается техническое перевооружение предприятий горно-металлургического комплекса, внедрение цифровых технологий и развитие мер социальной поддержки шахтеров. Объем инвестиций в модернизацию, поддержание технического состояния и расширение производств предприятий ГМК уже превысил 530 млрд тенге.

Как рассказали в Министерстве промышленности и строительства РК, сегодня в горнодобывающем секторе страны занято более 145 тыс. человек. В угольной промышленности работают свыше 32 тыс. специалистов в 30 компаниях Карагандинской и Павлодарской областей, а также области Абай.

Одним из направлений государственной политики остается социальная поддержка работников отрасли. С 1 января 2026 года ранее назначенные пенсии по возрасту и за выслугу лет были повышены на 10%. Для работников, занятых во вредных условиях труда, действует специальная социальная выплата, которая предоставляется с 55 лет при наличии не менее 84 месяцев обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Особое внимание уделяется промышленной безопасности. По результатам обследования 55 шахт и рудников определены 10 объектов восьми компаний, где необходимо установить либо модернизировать системы позиционирования и поиска персонала и другое оборудование безопасности. С тремя компаниями уже достигнуты договоренности об инвестициях.

Цифровизация активно проводится на крупных предприятиях отрасли. На шахтах Qarmet применяются системы мониторинга и позиционирования работников, беспилотники, цифровые двойники карьеров, роботизация, искусственный интеллект и видеоаналитика.

В Kazakhmys действует комплексная программа промышленной безопасности на 2026–2031 годы, предусматривающая обновление горно-шахтной техники и вентиляционного оборудования, а также создание единой цифровой системы безопасности. ERG также внедряет системы позиционирования работников и техники, машинное зрение, видеоаналитику, дистанционное управление оборудованием и технологии искусственного интеллекта.

По итогам января–июля 2026 года индекс промышленного производства в Казахстане составил 103%. За этот период добыто 60,3 млн тонн угля, 31,24 млн тонн железной руды, 89,72 млн тонн медной руды, 23,35 млн тонн золотосодержащих руд и 4,07 млн тонн хромовых руд.

В числе ключевых задач отрасли остаются повышение безопасности труда, дальнейшая цифровизация и обновление оборудования, глубокая переработка сырья, развитие углехимии, совершенствование логистики и освоение новых месторождений.