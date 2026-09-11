Более 55 тыс. человек приняли участие в книжном фестивале KitapTime в Казахстане

В Казахстане завершился V общереспубликанский книжный фестиваль KitapTime–2026. По стране прошло 1 795 культурно-просветительских мероприятий, которые собрали 55 726 участников, передает BAQ.KZ.

Центральной площадкой стала Национальная академическая библиотека в Астане. Здесь прошли книжная ярмарка, литературные и творческие встречи, Bookcrossing, мастер-классы и международный круглый стол «Читающее поколение. Современные подходы к формированию нового читателя».

В библиотеке открылся новый читальный зал для подростков.

Еще одним событием стало открытие Уголка сербской литературы. В нем представили 120 книг, среди которых произведения сербских авторов, художественная и детская литература. Площадка стала 20-м пространством зарубежной литературы в Национальной академической библиотеке.

В рамках фестиваля библиотека, Национальный телеканал «Казахстан» и театр «Жастар» подписали меморандумы о сотрудничестве по направлению «Книга, искусство и медиа. Новое партнерство».

В программу вошли акция «Ауылға кітап», презентация «Өзіңді тап, өзегіңе орал!», встречи с писателями и представителями литературной сферы.

В Алматы мероприятия прошли в Национальной библиотеке. Посетителям показали издания 2025–2026 годов, редкие книги и архивные номера газет и журналов XX века.

Там же состоялись литературные встречи, дискуссии, автограф-сессии, интерактивные программы и кинопоказ.

Отдельная встреча Book Blogger была посвящена книжному контенту в социальных сетях, работе с читательской аудиторией и новым способам продвижения чтения.