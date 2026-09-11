Более 55 тыс. человек приняли участие в книжном фестивале KitapTime в Казахстане
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В Казахстане завершился V общереспубликанский книжный фестиваль KitapTime–2026. По стране прошло 1 795 культурно-просветительских мероприятий, которые собрали 55 726 участников, передает BAQ.KZ.
Центральной площадкой стала Национальная академическая библиотека в Астане. Здесь прошли книжная ярмарка, литературные и творческие встречи, Bookcrossing, мастер-классы и международный круглый стол «Читающее поколение. Современные подходы к формированию нового читателя».
В библиотеке открылся новый читальный зал для подростков.
Еще одним событием стало открытие Уголка сербской литературы. В нем представили 120 книг, среди которых произведения сербских авторов, художественная и детская литература. Площадка стала 20-м пространством зарубежной литературы в Национальной академической библиотеке.
В рамках фестиваля библиотека, Национальный телеканал «Казахстан» и театр «Жастар» подписали меморандумы о сотрудничестве по направлению «Книга, искусство и медиа. Новое партнерство».
В программу вошли акция «Ауылға кітап», презентация «Өзіңді тап, өзегіңе орал!», встречи с писателями и представителями литературной сферы.
В Алматы мероприятия прошли в Национальной библиотеке. Посетителям показали издания 2025–2026 годов, редкие книги и архивные номера газет и журналов XX века.
Там же состоялись литературные встречи, дискуссии, автограф-сессии, интерактивные программы и кинопоказ.
Отдельная встреча Book Blogger была посвящена книжному контенту в социальных сетях, работе с читательской аудиторией и новым способам продвижения чтения.
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