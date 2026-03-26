Министерство юстиции Республики Казахстан сообщило о росте суммы средств, возвращенных гражданам в рамках исполнительного производства, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, в прошлом году в производстве судебных исполнителей находилось около 10 млн документов на общую сумму 15,5 трлн тенге.

Председатель Комитета принудительного исполнения Махсат Балабеков отметил, что объем взысканных средств значительно увеличился.

"Сумма, возмещенная взыскателям, составила 557,6 млрд тенге, что на 88,6 млрд тенге больше показателя 2024 года", - сообщил он.

Кроме того, в доход государства было взыскано 63,4 млрд тенге, что на 10% превышает показатели предыдущего периода.

Отдельно отмечается рост исполнительской санкции.

"Государственными судебными исполнителями взыскана исполнительская санкция в размере 3,4 млрд тенге, что также на 30% выше", - добавил спикер.

В ведомстве также сообщили о результатах цифровизации процессов. В рамках упрощенного производства так называемым цифровым судебным исполнителем взыскано около 10 млрд тенге.

При этом гражданам удалось сэкономить значительные средства.