Более 57 млрд тенге удалось сохранить бюджету за счет проверок в здравоохранении и школах

В Казахстане за девять месяцев 2026 года цифровой контроль помог предотвратить финансовые потери и сэкономить более 57 млрд тенге в здравоохранении и образовании. Об этом министр финансов Мади Такиев сообщил на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

В системе обязательного социального медицинского страхования усилили мониторинг закупок и оплаты медицинских услуг. На платформе Qalqan механизм контроля уже работает по 57 видам медуслуг.

По словам министра, благодаря мониторингу и антифрод-системе за девять месяцев удалось предотвратить финансовые потери на 23,4 млрд тенге.

При этом из республиканского бюджета на финансирование Фонда социального медицинского страхования за отчетный период направили 1 трлн 204,8 млрд тенге.

Еще 34 млрд тенге удалось сэкономить в сфере образования.

В цифровую систему финансирования перевели 6 634 школы. Проверка данных об учащихся позволяет выявлять случаи задвоения и приписок – когда один и тот же человек может учитываться несколько раз или в системе появляются недостоверные данные о контингенте.

За счет такой сверки бюджетные расходы сократились на 34 млрд тенге.

Министр также сообщил, что через Финансовый центр в этом году уже профинансировано 821 млрд тенге. До конца года объем финансирования планируют довести до 1,6 трлн тенге.

Что с доходами бюджета

В целом доходы государственного бюджета без учета трансфертов за девять месяцев составили 20,2 трлн тенге. Это 98,5% от плана.

По сравнению с тем же периодом прошлого года поступления выросли на 16,3%, или на 2,8 трлн тенге. Налоговые поступления увеличились на 3 трлн тенге.

При этом местные бюджеты недополучили 278,3 млрд тенге. План по доходам не выполнен в девяти регионах, наибольшие отклонения зафиксированы в Атырауской, Павлодарской и Мангистауской областях.

Расходы государственного бюджета за девять месяцев составили 26,2 трлн тенге. Из республиканского бюджета 5,3 трлн тенге направили на пенсии и пособия, 4,4 трлн – на поддержку регионов и 2 трлн тенге – на реальный сектор экономики.