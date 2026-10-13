Более 57 млрд тенге удалось сохранить бюджету за счет проверок в здравоохранении и школах
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В Казахстане за девять месяцев 2026 года цифровой контроль помог предотвратить финансовые потери и сэкономить более 57 млрд тенге в здравоохранении и образовании. Об этом министр финансов Мади Такиев сообщил на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
В системе обязательного социального медицинского страхования усилили мониторинг закупок и оплаты медицинских услуг. На платформе Qalqan механизм контроля уже работает по 57 видам медуслуг.
По словам министра, благодаря мониторингу и антифрод-системе за девять месяцев удалось предотвратить финансовые потери на 23,4 млрд тенге.
При этом из республиканского бюджета на финансирование Фонда социального медицинского страхования за отчетный период направили 1 трлн 204,8 млрд тенге.
Еще 34 млрд тенге удалось сэкономить в сфере образования.
В цифровую систему финансирования перевели 6 634 школы. Проверка данных об учащихся позволяет выявлять случаи задвоения и приписок – когда один и тот же человек может учитываться несколько раз или в системе появляются недостоверные данные о контингенте.
За счет такой сверки бюджетные расходы сократились на 34 млрд тенге.
Министр также сообщил, что через Финансовый центр в этом году уже профинансировано 821 млрд тенге. До конца года объем финансирования планируют довести до 1,6 трлн тенге.
Что с доходами бюджета
В целом доходы государственного бюджета без учета трансфертов за девять месяцев составили 20,2 трлн тенге. Это 98,5% от плана.
По сравнению с тем же периодом прошлого года поступления выросли на 16,3%, или на 2,8 трлн тенге. Налоговые поступления увеличились на 3 трлн тенге.
При этом местные бюджеты недополучили 278,3 млрд тенге. План по доходам не выполнен в девяти регионах, наибольшие отклонения зафиксированы в Атырауской, Павлодарской и Мангистауской областях.
Расходы государственного бюджета за девять месяцев составили 26,2 трлн тенге. Из республиканского бюджета 5,3 трлн тенге направили на пенсии и пособия, 4,4 трлн – на поддержку регионов и 2 трлн тенге – на реальный сектор экономики.
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