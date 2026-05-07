Более 6 кг наркотиков изъято из оборота в Азербайджане
Сегодня 2026, 17:35
Фото: Pixabay.com
В Хазарском районе Азербайджана из оборота изъято более 6 кг наркотических средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского районного управления полиции, задержан 31-летний Санан Мухтаров, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.
У задержанного обнаружено и изъято в общей сложности 6,765 кг гашиша и марихуаны. Установлено, что Мухтаров приобрел наркотические средства с целью сбыта.
По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении С.Мухтарова избрана мера пресечения в виде ареста.