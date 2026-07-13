Более 6 млн тонн нефтепродуктов продали в Казахстане через цифровую систему

В Казахстане основные процедуры по продаже нефтепродуктов постепенно переводят в цифровой формат. С момента запуска специальной системы через нее заключили более 9 тысяч договоров на поставку свыше 6 млн тонн топлива, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Речь идет о Системе договорного делопроизводства, которую внедряет АО "НК "КазМунайГаз". Проще говоря, теперь покупателям нефтепродуктов не нужно оформлять большую часть документов на бумаге и лично проходить каждый этап сделки.

Через единую систему компании могут подать заявку на покупку топлива, подписать договор электронной цифровой подписью, оформить документы для получения нефтепродуктов и проверить историю всех операций.

По данным Министерства энергетики, это позволило сократить время оформления сделок и уменьшить объем бумажного документооборота.

Следующим этапом станет цифровое распределение нефтепродуктов. Решения о поставках планируют принимать с учетом фактических данных о том, сколько топлива реализуется через автозаправочные станции и другие каналы продаж.

Для этого систему интегрируют с информационными ресурсами Комитета государственных доходов. В Минэнерго рассчитывают, что такой механизм сделает распределение топлива более прозрачным и снизит влияние субъективных решений.

Контрагенты также смогут дистанционно подписывать согласие на предоставление сведений, относящихся к налоговой тайне. Это позволит передавать необходимые данные без личного обращения и бумажных документов.

Систему уже внедряют на Атырауском, Павлодарском и Шымкентском нефтеперерабатывающих заводах. Сейчас предприятия в электронном виде подают заявки на переработку нефти. В дальнейшем в цифровой формат планируют полностью перевести и заключение договоров на переработку.