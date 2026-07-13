Более 6 млн тонн нефтепродуктов продали в Казахстане через цифровую систему
Компании могут дистанционно подавать заявки, подписывать договоры и отслеживать поставки топлива.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане основные процедуры по продаже нефтепродуктов постепенно переводят в цифровой формат. С момента запуска специальной системы через нее заключили более 9 тысяч договоров на поставку свыше 6 млн тонн топлива, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Речь идет о Системе договорного делопроизводства, которую внедряет АО "НК "КазМунайГаз". Проще говоря, теперь покупателям нефтепродуктов не нужно оформлять большую часть документов на бумаге и лично проходить каждый этап сделки.
Через единую систему компании могут подать заявку на покупку топлива, подписать договор электронной цифровой подписью, оформить документы для получения нефтепродуктов и проверить историю всех операций.
По данным Министерства энергетики, это позволило сократить время оформления сделок и уменьшить объем бумажного документооборота.
Следующим этапом станет цифровое распределение нефтепродуктов. Решения о поставках планируют принимать с учетом фактических данных о том, сколько топлива реализуется через автозаправочные станции и другие каналы продаж.
Для этого систему интегрируют с информационными ресурсами Комитета государственных доходов. В Минэнерго рассчитывают, что такой механизм сделает распределение топлива более прозрачным и снизит влияние субъективных решений.
Контрагенты также смогут дистанционно подписывать согласие на предоставление сведений, относящихся к налоговой тайне. Это позволит передавать необходимые данные без личного обращения и бумажных документов.
Систему уже внедряют на Атырауском, Павлодарском и Шымкентском нефтеперерабатывающих заводах. Сейчас предприятия в электронном виде подают заявки на переработку нефти. В дальнейшем в цифровой формат планируют полностью перевести и заключение договоров на переработку.
Самое читаемое
- Двухлетний ребенок потерялся на фестивале в ВКО
- Только вернулся с чемпионата мира: умер 25-летний футболист сборной ЮАР
- Осужденный экс-вице-министр Ерлан Кожагапанов вышел на свободу досрочно
- Двух девушек отнесло далеко от берега на надувном матрасе на озере в СКО
- Две сестры погибли в затонувшем автомобиле в Акмолинской области