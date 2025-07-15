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  • 15 Июля, 12:34
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Более 60 человек осудили за пропаганду терроризма в Казахстане

Противодействие радикализации продолжается.

Сегодня, 11:35
АВТОР
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sud.gov.kz Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35
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Фото: sud.gov.kz

В июне и июле этого года вступили в силу важные судебные решения по делам, связанным с религиозным радикализмом и пропагандой терроризма, передает BAQ.KZ. В частности, суд города Шымкент признал местного жителя виновным в пропаганде терроризма. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за призывы к насилию против мирных граждан.

В ходе расследования, проведенного Комитетом национальной безопасности (КНБ), было установлено, что обвиняемый радикализировался под воздействием экстремистского контента в интернете.

Еще одним значимым решением стало осуждение иностранного гражданина в Астане. Он был приговорен к 8 годам лишения свободы за вербовку людей в экстремистские группировки и пропаганду терроризма на территории Казахстана.

В целом, с начала 2023 года, в рамках расследований КНБ, было осуждено более 60 человек по уголовным делам, связанным с терроризмом и экстремизмом, в том числе 3 иностранных гражданина.

 

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