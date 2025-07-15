В июне и июле этого года вступили в силу важные судебные решения по делам, связанным с религиозным радикализмом и пропагандой терроризма, передает BAQ.KZ. В частности, суд города Шымкент признал местного жителя виновным в пропаганде терроризма. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за призывы к насилию против мирных граждан.

В ходе расследования, проведенного Комитетом национальной безопасности (КНБ), было установлено, что обвиняемый радикализировался под воздействием экстремистского контента в интернете.

Еще одним значимым решением стало осуждение иностранного гражданина в Астане. Он был приговорен к 8 годам лишения свободы за вербовку людей в экстремистские группировки и пропаганду терроризма на территории Казахстана.

В целом, с начала 2023 года, в рамках расследований КНБ, было осуждено более 60 человек по уголовным делам, связанным с терроризмом и экстремизмом, в том числе 3 иностранных гражданина.