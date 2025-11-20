В Демократической Республике Конго ведутся масштабные поисково-спасательные операции после крушения судна, произошедшего 17 ноября на реке Санкуру в провинции Касаи, передает BAQ.KZ.

Местные СМИ со ссылкой на региональные власти сообщают, что пропавшими без вести числятся как минимум 64 человека.

По данным чиновников, судно вышло из порта Бена-Дибеле 13 ноября и направлялось в столицу страны Киншасу, расположенную более чем в 800 километрах от пункта отправления. Во время движения плавсредство попало в сильный водоворот, что привело к его опрокидыванию. На борту в момент происшествия находилось около 120 человек.

Спасателям удалось извлечь из воды примерно 50 пассажиров, однако судьба остальных остаётся неизвестной. На месте продолжаются поисковые работы, осложнённые труднодоступностью региона и сложными условиями на реке.

Водный транспорт остаётся жизненно важным видом передвижения в ДР Конго, где многие территории практически не имеют дорожной инфраструктуры. Однако эксперты отмечают, что подобные инциденты происходят регулярно, главным образом из-за перегруза судов и неудовлетворительного технического состояния плавсредств.