Запрос на ИИ растет: что важно для молодых казахстанцев в образовании

62,9% молодых казахстанцев считают важным изучение технологий искусственного интеллекта в системе образования. Об этом сообщил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Выступая на площадке СЦК в преддверии Международного дня молодежи, вице-министр отметил, что молодое поколение уже формирует новый запрос к системе образования.

«Сама молодежь уже формирует новый запрос на образование. 62,9% молодых людей считают важным изучение технологий искусственного интеллекта в системе образования. И государство должно успевать за этим запросом», – сказал Евгений Кочетов.

По его словам, в стране развиваются цифровые образовательные программы, создаются Международный центр искусственного интеллекта Alem AI и исследовательский университет в сфере искусственного интеллекта. Одновременно в программе «Болашақ» приоритет последовательно смещается в сторону инженерных, IT, медицинских и естественно-научных специальностей.

Кочетов также рассказал о мерах поддержки молодежи в сфере образования. Так, за последние годы объем инвестиций в образование и науку вырос в пять раз, а бюджет системы образования – в три раза. Размеры студенческих стипендий увеличились вдвое, количество образовательных грантов – в полтора раза.

Отдельное внимание уделяется студенческой инфраструктуре. По данным вице-министра, благодаря строительству более 250 общежитий дефицит мест удалось сократить в шесть раз. Сейчас жильем обеспечены 85% студентов, в дальнейшем планируется полностью ликвидировать существующий дефицит.

В целом, по словам Кочетова, сегодня в Казахстане проживает около 6 млн молодых граждан – это примерно каждый третий житель страны. Он отметил, что молодежная политика охватывает не только образование, но и вопросы рынка труда, жилья и семьи, предпринимательства, новых технологий, культуры, креативных индустрий, развития регионов и гражданской активности.

Вице-министр подчеркнул, что задача государственной политики заключается в создании условий, при которых молодые люди смогут реализовать свои знания, способности и стремления в Казахстане. Сейчас действует Концепция государственной молодежной политики на 2023-2029 годы, план реализации которой включает более 80 мер и целевых проектов.