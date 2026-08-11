Запрос на ИИ растет: что важно для молодых казахстанцев в образовании
Вице-министр культуры и информации рассказал, как меняется образовательный запрос молодежи и какие направления становятся приоритетными.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
62,9% молодых казахстанцев считают важным изучение технологий искусственного интеллекта в системе образования. Об этом сообщил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов, передает корреспондент BAQ.KZ.
Выступая на площадке СЦК в преддверии Международного дня молодежи, вице-министр отметил, что молодое поколение уже формирует новый запрос к системе образования.
«Сама молодежь уже формирует новый запрос на образование. 62,9% молодых людей считают важным изучение технологий искусственного интеллекта в системе образования. И государство должно успевать за этим запросом», – сказал Евгений Кочетов.
По его словам, в стране развиваются цифровые образовательные программы, создаются Международный центр искусственного интеллекта Alem AI и исследовательский университет в сфере искусственного интеллекта. Одновременно в программе «Болашақ» приоритет последовательно смещается в сторону инженерных, IT, медицинских и естественно-научных специальностей.
Кочетов также рассказал о мерах поддержки молодежи в сфере образования. Так, за последние годы объем инвестиций в образование и науку вырос в пять раз, а бюджет системы образования – в три раза. Размеры студенческих стипендий увеличились вдвое, количество образовательных грантов – в полтора раза.
Отдельное внимание уделяется студенческой инфраструктуре. По данным вице-министра, благодаря строительству более 250 общежитий дефицит мест удалось сократить в шесть раз. Сейчас жильем обеспечены 85% студентов, в дальнейшем планируется полностью ликвидировать существующий дефицит.
В целом, по словам Кочетова, сегодня в Казахстане проживает около 6 млн молодых граждан – это примерно каждый третий житель страны. Он отметил, что молодежная политика охватывает не только образование, но и вопросы рынка труда, жилья и семьи, предпринимательства, новых технологий, культуры, креативных индустрий, развития регионов и гражданской активности.
Вице-министр подчеркнул, что задача государственной политики заключается в создании условий, при которых молодые люди смогут реализовать свои знания, способности и стремления в Казахстане. Сейчас действует Концепция государственной молодежной политики на 2023-2029 годы, план реализации которой включает более 80 мер и целевых проектов.
Самое читаемое
- В Мангистау уволили директора детской больницы после смерти 13-летнего пациента
- Присяжные оправдали многодетную мать по делу об убийстве мужа
- «Свалить на Лазурный берег»: не выпускать коррупционеров из страны предлагает «Ак Жол»
- Многодетным семьям в Атырау отказали в помощи перед школой
- В Алматы на торги выставили рога сайгака на 1,2 млрд тенге