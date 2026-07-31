Более 60% обращений казахстанцев в общественные советы решены положительно

За первое полугодие 2026 года общественные советы Казахстана рассмотрели свыше 900 обращений граждан, при этом около 60% из них получили положительное решение, сообщает BAQ.KZ.

По данным Министерства культуры и информации, сегодня в стране работают 264 общественных совета. Из них 36 действуют на республиканском уровне, еще 228 – на местном. При этом 74% членов советов представляют институты гражданского общества, что обеспечивает участие населения в обсуждении государственных решений и общественном контроле.

С начала года общественные советы рассмотрели более 3400 проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан.

Кроме того, за шесть месяцев проведено свыше 495 общественных слушаний. На них обсуждались вопросы обеспечения населения питьевой водой, санитарно-эпидемиологической безопасности, социальной защиты, образования, жилищно-коммунального хозяйства и другие актуальные темы.

Госорганы отчитались почти тысячу раз

Одним из основных направлений деятельности общественных советов остается общественный контроль за работой государственных органов.

За первое полугодие заслушано 990 отчетов руководителей центральных и местных госорганов, а также организаций квазигосударственного сектора. По итогам обсуждений подготовлены рекомендации по совершенствованию государственного управления, развитию цифровизации, повышению качества государственных услуг, улучшению работы с обращениями граждан и укреплению открытости госорганов.

Работу советов можно отслеживать онлайн

Открытость деятельности общественных советов обеспечивается через единый портал kazkenes.kz, где публикуются составы советов, повестки и протоколы заседаний, видеотрансляции и общественные инициативы. С момента запуска платформу посетили около 1,8 млн пользователей.

Для координации деятельности республиканских и региональных общественных советов при Министерстве культуры и информации действует Координационный центр. Он занимается методическим сопровождением, распространением лучших практик и выработкой единых подходов к общественному контролю.