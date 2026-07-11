Более 60 производителей кумыса представили свою продукцию в Астане

В Астане стартовал международный гастрофестиваль BaiQymyz-2026, который продлится два дня на ипподроме «Қазанат».

Как передает официальный сайт акимата, в фестивале принимают участие более 60 производителей кумыса из разных регионов Казахстана, а также гости из Кыргызской Республики и Якутии (Россия). Посетители смогут продегустировать различные виды национального напитка, познакомиться с традициями его приготовления и увидеть международный конкурс, где лучшие производители поборются за звание лучших.

Для гостей работает насыщенная культурно-спортивная программа: кулинарные шоу и мастер-классы по приготовлению национальных блюд, конкурс «Лучший казы», соревнования по кокпару, байге, аударыспаку, қыз қуу, стрельбе из традиционного лука, а также состязания «Қой көтеру», «Жілік сындыру», шөген ойыны, конный квиддич, показ боевых коней, парад лошадей ER QANATY и выступления мастеров верховой езды.

В рамках фестиваля также проходит конкурс «Дәстүр сәні: BaiQymyz-2026», направленный на популяризацию национальной культуры и традиций. Итоги будут проведены 12 июля.

На главной сцене выступят Sadraddin, Казыбек Курайыш, Газизхан Шекербек, этно-фольклорный ансамбль «Туран», Жубаныш Жексен, Кайрат Баекенов и группа Format, Кыдырали Болманов, Каракат Абильдина и другие исполнители.

Для посещения фестиваля необходимо приобрести билет на один или сразу на оба дня. Пенсионеры и дети до 16 лет могут посетить мероприятие бесплатно.