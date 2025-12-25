Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Жамбылской области, в ходе которой остановился на вопросах международного сотрудничества, привлечения инвестиций и модернизации экономики страны, передает BAQ.KZ.

Президент отметил возрастающую роль регионального взаимодействия.

"Все более востребованным становится формат "Центральная Азия плюс". В этом году государства региона провели совместные переговоры с Европейским Союзом, Италией, Китаем, Россией, США, Японией", — сказал Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан занимает ведущие позиции в регионе по объему привлеченных инвестиций.

"На долю Казахстана приходится более 60% всех привлеченных в регион инвестиций", — подчеркнул он.

Президент также обратил внимание на сопутствующие эффекты инвестиционного сотрудничества.

"Вместе с инвестициями приходят новейшие технологии и компетенции, создаются совместные научно-технические центры, открываются филиалы зарубежных вузов", — отметил Глава государства.

Говоря о внешнеэкономических связях, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул открытость Казахстана для международного партнерства.

"Для казахстанских товаров и отечественного бизнеса нет закрытых границ и юрисдикций. Поэтому взаимовыгодное сотрудничество со всеми нашими зарубежными партнерами – это требование времени, более того, жизненная необходимость", — заявил Президент.

Глава государства отметил стратегическое значение выбранного курса развития.