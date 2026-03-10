В Казахстане значительная часть строящихся жилых объектов привлекала средства населения с нарушением законодательства. Такой вывод сделан по итогам анализа рынка долевого строительства, проведенного Казахстанской жилищной компанией, передает BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в Правительстве Казахстана сообщил председатель правления АО «Казахстанская жилищная компания» Алтай Куздибаев.

По его словам, специалисты компании ежегодно проводят детальный мониторинг рынка, чтобы выявить случаи незаконного привлечения средств граждан.

«В прошлом году анализ охватил 606 объектов, строящихся по состоянию на август месяц, и из них 62,5% к сожалению привлекали средства населения незаконными способами. Здесь мы делаем по принципу мистери-шоппинг, обходим отделы продаж этих компаний, соответственно выявляем те или иные факты», — заявил Алтай Куздибаев.

Он также отметил, что на рынке присутствуют десятки объектов, которые находятся на активной стадии строительства и в ближайшее время будут введены в эксплуатацию.

«Часть из них уже находится на этапе ввода. В ближайшее время будет ввод в эксплуатацию. Порядка 40 объектов активных, куда наши граждане могут инвестировать свои средства», — отметил глава КЖК.

Вместе с тем, по его словам, ситуация на рынке должна улучшиться благодаря новым законодательным изменениям, которые начали действовать с начала 2026 года.