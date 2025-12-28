С 2026 года более 60 тысяч жителей Алматы, ранее не имевших статуса застрахованных, будут дополнительно включены в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) за счёт местного бюджета, передает BAQ.KZ. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил директор алматинского филиала Фонда социального медицинского страхования Мухамеджан Ильяс.

По его словам, в настоящее время в Алматы проживает около 2,3 млн человек, из которых 1,9 млн имеют статус застрахованных. При этом около 444 тысяч горожан остаются вне системы ОСМС. В их числе — порядка 95 тысяч человек, относящихся к категориям D и E, то есть граждане с кризисным и экстренным уровнем благополучия, не имеющие стабильного дохода и нуждающиеся в государственной поддержке.

Согласно прогнозам, в 2026 году взносы по ОСМС за 34 тысячи активных пользователей медицинской помощи из этих категорий, а также за 28 тысяч официально зарегистрированных безработных будут оплачены из местного бюджета. Общие расходы превысят 6,9 млрд тенге, при ежемесячном взносе 9189 тенге на одного человека. С января 2026 года граждане этих категорий начнут получать SMS-уведомления, подтверждающие их право на получение медицинской помощи в системе ОСМС.