Министерство финансов Казахстана продолжает контроль за исполнением налоговых обязательств блогерами, направляя уведомления и отслеживая своевременное предоставление деклараций, передает BAQ.KZ.

На брифинге в Правительстве министр финансов Мади Такиев рассказал о результатах этой работы.

"854 блогерам были направлены уведомления, 620 из них дополнительно подали декларации на сумму 18 млрд 141 млн тенге. С 234 блогерами мы сейчас работаем — проводим документальные налоговые проверки. С семью блогерами в том числе находимся в судебном процессе. Поэтому призываю всех блогеров быть внимательными при ведении бизнеса", — отметил министр.