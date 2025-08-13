Более 600 блогеров исправили декларации после уведомлений Минфина
Сегодня, 17:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
122Фото: unsplash
Министерство финансов Казахстана продолжает контроль за исполнением налоговых обязательств блогерами, направляя уведомления и отслеживая своевременное предоставление деклараций, передает BAQ.KZ.
На брифинге в Правительстве министр финансов Мади Такиев рассказал о результатах этой работы.
"854 блогерам были направлены уведомления, 620 из них дополнительно подали декларации на сумму 18 млрд 141 млн тенге. С 234 блогерами мы сейчас работаем — проводим документальные налоговые проверки. С семью блогерами в том числе находимся в судебном процессе. Поэтому призываю всех блогеров быть внимательными при ведении бизнеса", — отметил министр.
Самое читаемое
- Закроют ли русскоязычные классы в Казахстане?
- Джей Ло показала казахские украшения и ковер казахстанской художницы
- Дожди и недозрелый хлеб: фермеры Костанайской области спешат начать уборку
- В каком состоянии стадионы Казахстана после концерта Джей Ло
- Боли в мышцах, озноб, сыпь: есть ли угроза завоза лихорадки чикунгунья в Казахстан