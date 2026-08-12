Более 600 человек из 20 команд участвуют в спартакиаде работников спорта в Астане
Участники будут соревноваться в четырех видах спорта: футзале, волейболе, шахматах и тогыз кумалаке.
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В Астане стартовала спартакиада среди работников организаций физической культуры и спорта, приуроченная ко Дню спорта. В соревнованиях участвуют более 600 человек в составе 20 команд из регионов Казахстана.
Главная цель мероприятия — популяризация физической культуры и массового спорта, продвижение здорового образа жизни, а также укрепление командного взаимодействия среди работников спортивной отрасли.
В церемонии открытия принял участие руководитель управления неолимпийских и массовых видов спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Казахстана Айдос Есеналиев.
«День спорта – это хороший повод еще раз подчеркнуть важность физической культуры и массового спорта. Сегодняшняя спартакиада объединяет представителей спортивной отрасли со всей страны и создает возможность не только проявить свои спортивные навыки, но и укрепить командный дух», — отметил он.
По итогам соревнований определят победителей и призеров в каждом из четырех видов спорта.
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