Более 600 человек из 20 команд участвуют в спартакиаде работников спорта в Астане

В Астане стартовала спартакиада среди работников организаций физической культуры и спорта, приуроченная ко Дню спорта. В соревнованиях участвуют более 600 человек в составе 20 команд из регионов Казахстана.

Главная цель мероприятия — популяризация физической культуры и массового спорта, продвижение здорового образа жизни, а также укрепление командного взаимодействия среди работников спортивной отрасли.

В церемонии открытия принял участие руководитель управления неолимпийских и массовых видов спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Казахстана Айдос Есеналиев.

«День спорта – это хороший повод еще раз подчеркнуть важность физической культуры и массового спорта. Сегодняшняя спартакиада объединяет представителей спортивной отрасли со всей страны и создает возможность не только проявить свои спортивные навыки, но и укрепить командный дух», — отметил он.

По итогам соревнований определят победителей и призеров в каждом из четырех видов спорта.