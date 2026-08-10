В Алматы на электронные торги выставили крупную партию рогов сайгака. Стартовая стоимость лота составляет более 1,2 млрд тенге, передает корреспондент BAQ.KZ.

На продажу выставлена 1 тонна рогов сайгака. Начальная цена лота определена в размере 1 млрд 227 млн 148 тыс. тенге.

Информация о торгах размещена на портале e-Qazyna. Прием заявок продлится до 09:55 21 августа 2026 года, начало торгов запланировано на 10:00 этого же дня.

Для участия в аукционе необходимо внести гарантийный взнос в размере более 184 млн тенге.

Где хранятся рога сайгака

Согласно описанию лота, средняя длина рогов составляет около 25 сантиметров. В настоящее время они хранятся в Турксибском районе Алматы.

Продавцом выступает АО «Жасыл даму», а балансодержателем имущества является РГКП «Производственное объединение «Охотзоопром», находящееся в ведении Министерства экологии и природных ресурсов.

Кто разрешил продажу

Реализация партии стала возможной после соответствующего разрешения Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно приказу министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева от 30 июля 2026 года, АО «Жасыл даму» разрешено реализовать дериваты рогов сайгака общим объемом 1 тонна.

В документе также указано, что стоимость одного килограмма рогов сайгака установлена в размере, эквивалентном 2 600 долларам США.

Рога сайгака востребованы в традиционной восточной медицине. На фоне роста численности сайгаков в Казахстане власти ранее неоднократно обсуждали вопрос легализации оборота дериватов этого животного.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усиливают контроль за сайгаками и их рогами.

В Казахстане заработала система прослеживаемости рогов сайгака – теперь их движение можно будет отследить от склада до конечного покупателя за рубежом.

По словам генерального директора ТОО «Центр развития цифровой экономики» Бикеш Курмангалиевой, проект был представлен на международной площадке и получил одобрение в рамках требований СИТЕС.

Маркировка должна подтвердить, что оборот рогов проходит строго в установленных объёмах и не создаёт угрозы популяции сайгаков.

Если лимиты устанавливаются, будет уничтожено только строго определённое количество.

Процесс маркировки стартовал 1 декабря. Уже сейчас на складах маркируют имеющиеся рога. В системе будет фиксироваться, кому и в каком объёме продаётся продукция, вплоть до её экспорта.

При этом разрешение на работу выдано только одному государственному предприятию и в фиксированном объёме.

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