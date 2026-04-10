Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения ученых в Акорде, передает BAQ.KZ.

Президент поздравил представителей научного сообщества с Днем работников науки и подчеркнул особую роль науки в развитии государства.

«С уверенностью можно заявить, что именно научный капитал страны становится главным мерилом ее авторитета на международной арене. Бесспорно, только интеллектуальные нации, сделавшие ставку на культ знаний и науку, способны идти в авангарде прогресса. В конечном счете, в основе всех достижений человечества лежит труд ученых», - отметил Токаев.

По его словам, проведение подобных встреч в Акорде стало доброй традицией и свидетельствует о признании вклада ученых в развитие страны.

Глава государства подчеркнул, что именно научный потенциал становится ключевым фактором международного авторитета государства.

«Всегда будут актуальными слова великого Абая: «Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом». Чтобы стать конкурентоспособной страной, нам, прежде всего, нужно развивать науку, осваивать новые технологии и ИИ», - заявил Президент.

Поддержка науки

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство усиливает системную поддержку научной сферы.

«Государство оказывает системную поддержу научной сфере. За последние пять лет объем ее финансирования вырос в шесть раз. Растет количество научно-исследовательских университетов. Представителям бизнеса, инвестирующим в научные проекты, предоставляются налоговые льготы», - заявил Президент.

Поддержка молодых ученых

Особое внимание уделяется поддержке молодых ученых. По словам Президента, необходимо создать условия, при которых молодежь сможет полноценно реализовать себя в науке.

«Амбициозные и одаренные граждане станут главным двигателем прогресса нации. Именно им предстоит продолжить путь таких корифеев, Каныш Сатпаев. Поэтому нужно всячески поддерживать исследователей, делающих первые шаги в науке», - отметил он.

«В этом направлении уже предпринимаются важные меры. На сегодняшний день более 600 молодым ученым предоставлено жилье, им также выделяются специальные гранты. Ежегодно начинающие специалисты проходят стажировки в ведущих мировых научных центрах для повышения квалификации и обмена опытом. Эти конкретные шаги непременно получат свое продолжение», - отметил он.

В заключении своей речи Касым-Жомарт Токаев сказал, что опираясь на образование и науку, на интеллектуальную элиту и прогрессивно мыслящую молодежь, мы кардинально преобразим нашу страну.