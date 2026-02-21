В Павлодаре продолжается работа по пресечению нарушений правил благоустройства, сообщает BAQ.kz.

Очередной случай зафиксирован в Экибастузе, где местный житель выбросил строительный мусор на площадку, предназначенную для бытовых отходов.

По информации Департамент полиции Павлодарской области, в отношении нарушителя составлен административный материал.

Правоохранители отмечают, что рейды проводятся на постоянной основе в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». Ежедневно проверяются территории, подверженные образованию несанкционированных свалок, ведется целенаправленная работа по выявлению и привлечению к ответственности нарушителей.

— С начала года полицейские пресекли свыше 600 нарушений в сфере благоустройства, — сообщили в ведомстве.

В полиции подчеркивают, что формирование нулевой терпимости к подобным правонарушениям — задача не только государства, но и общества. Жителей региона призывают не оставаться безучастными: в случае выявления фактов загрязнения мест общего пользования или складирования строительного мусора в неустановленных местах необходимо сообщить об этом по телефону 102.